Organisatie achter Reading en Leeds Festival bevestigt dat het festival deze zomer doorgaat: “Let’s go”

Muziek Fan telt duizenden euro’s neer voor privécon­cert van Triggerfin­ger-front­man: deze hoge bedragen werden geboden tijdens veiling voor concertsec­tor

12 februari 9.000 euro, zoveel had een fan over voor een privéconcert van Triggerfinger-frontman Ruben Block (49). Het was meteen het hoogste bod dat vrijdagavond uitgebracht werd op een grootschalige veiling van muziekitems. De opbrengst gaat naar de zwaarst getroffen en onzichtbaarste medewerkers in de concertsector: de podiumbouwers, geluidsmannen en boekingsagenten die nu al bijna een jaar werkloos thuiszitten.