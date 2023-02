Optreden Zweedse Loreen onderbroken door klimaatactivist: “Eerste keer in de geschiedenis”

Muziek Ariana Grande is (even) terug met nieuwe muziek én brengt remix uit met The Weeknd

De Amerikaanse zangeres Ariana Grande (29) concentreert zich momenteel op acteren. Zo is ze momenteel bezig met de opnames voor de musicalfilm ‘Wicked’, waar ze de rol van heks Glinda zal vertolken. Maar de zangeres maakt toch ook even tijd voor nieuwe muziek, tot grote vreugde van haar fans. Vrijdag brengt ze samen met The Weeknd ‘Die For You’ uit, een remix van een nummer dat al in 2016 uitkwam. Op haar Instagram plaatste Ariana een video van zichzelf terwijl ze de harmonieën ervoor inzingt. “Voor dit moest ik een uitzondering maken”, schreef ze erbij.