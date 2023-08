Optreden van Beyoncé gaat de mist in: microfoon valt plots uit in midden van show

Showbizz Na grootse comeback gaat Stromae weer door een hel: al maanden geen spoor van de maestro

Stromae (38) heeft de Ultratop Streaming Award 2022 gewonnen. Hij is de meest gestreamde Belgische artiest van het afgelopen jaar in ons land. En dat dankzij zijn comeback door de grote poort met z’n album ‘Multitude’ en de single ‘L’Enfer’ over zijn donkere gedachten. Maar hoe snel kan het tij keren? De Brusselse zanger gaat opnieuw door een diep dal door mentale problemen. Maar wanneer en of we nog nieuw werk van hem mogen verwachten, is een groot raadsel.