Optreden in Parijs, op de radio in Duitsland: het gaat hard voor Berre. “Superzat op café gaan zit er niet meer in”

MuziekHet zijn spannende tijden voor de 22-jarige Berre Vandenbussche. De singer-songwriter speelt vrijdagavond voor de allereerste keer een eigen, volwaardig concert, in een uitverkochte AB Club. Intussen prijkt z'n derde single ‘Thrill Of It All' in de hoogste regionen van de Ultratop, gaf hij een mini-optreden in Parijs en krijgt hij airplay in Duitsland. Niet slecht voor een kerel die een jaar geleden enkel nummers zong in de kelder van z'n ouders. “Soms sturen meisjes een berichtje om me beter te leren kennen.”