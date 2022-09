Opnieuw mee raden naar ‘Het Geluid’ en Lost Frequencies wordt Q-dj: Qmusic trapt het najaar spectaculair af

muziekQmusic lokte deze zomer zo’n 350.000 bezoekers richting het Q-Beach House in Oostende. Maar nu een nieuw schooljaar van start ging, is het tijd voor een schitterend najaar bij Qmusic. Zo kan je weer mee raden naar ‘Het Geluid’ en de serieuze prijzenpot binnenhalen, bezorgt Lost Frequencies je een dansbare vrijdagavond en zien ook heel wat nieuwe themazenders het licht.

Q-dj’s Maarten en Dorothee brengen ‘Het Geluid' terug. De zoektocht naar dat mysterieuze geluid start al meteen op maandagochtend. Iedere weekdag, van ‘Maarten & Dorothee’ om 06u00 tot en met ‘Vincent Live’ om 19u00, horen de luisteraars elk uur ‘Het Geluid’. De gelukkige luisteraar die het raadt, wint het bedrag dat op dat moment in de pot zit. Bij de start zit er 100 euro in de pot, per fout antwoord komt er 100 euro bij. Om half tien ‘s morgens wordt telkens de Superronde gespeeld, dan mogen drie luisteraars het geluid raden. Wie mee wil spelen, schrijft zich in via de app.

Daarbovenop vervoegt niemand minder dan de wereldberoemde dj Lost Frequencies het team van Qmusic. Vanaf vrijdag 9 september hoor je hem elke vrijdag tussen 21u00 en 02u00 op de radio met de Lost Radio Show. Lost Frequencies, Felix voor de vrienden, brengt fijne nieuwe ontdekkingen mee en combineert deze met eigen remixes en klassiekers van zijn favoriete artiesten. Samen met Radio Regi (19u00 - 21u00), Worldwide Club 20 (22u00 - 23u00) en Q-Party (00u00 - 02u00) worden de vrijdagavonden bij Qmusic zo één groot feest.

En er staat ook een vernieuwde app klaar voor de trouwe luisteraars mét nieuwe digitale themazenders. Zo ziet Q-Workout het levenslicht. Met mixes aan een continue BPM kunnen luisteraars ‘Harder Better Faster’ en ‘Stronger’ gaan tijdens het sporten. Het nieuwe Q-Party bouwt dan weer iedere dag een feestje en haakt in op populaire parties doorheen het land. De bestaande digitale themakanalen krijgen een nieuw inhoudelijk jasje. Op Q-Foute Radio zijn nog meer Foute dj-sets van Dorothee Vegas en Like Maaren te horen, naast de Q-Top 40 knalt Q-Maximum Hits non-stop de beste hits door de speakers en voor hete HipHop en RnB tracks moeten luisteraars bij Q-DOWNTOWN zijn. Q-I Love The 90’s brengt hits uit het meest geschifte decennium ever en tot eind september hoor je zomerse beats op het Pop-Up Themakanaal Q-Maximum Summer. De digitale themazenders zijn te beluisteren via de app, qmusic.be en alle smartspeakers. Q-Foute Radio, Q-Maximum Hits en Q-DOWNTOWN zijn ook te beluisteren via DAB+.

Live luisteren én kijken wordt nog eenvoudiger en plezanter met de nieuwe app. Je kan makkelijk switchen tussen de verschillende zenders en een duik nemen in de wereld van Q en die van de themazenders. In de nieuwe app vinden luisteraars tonnen video - zowel hoogtepunten uit de studio als heel wat extra content -, podcasts, exclusieve content en nieuwtjes over hun favoriete artiesten. Berichtjes sturen naar de dj’s in de studio en meedoen aan zotte wedstrijden, waaronder ‘Het Geluid’, kan uiteraard ook.

