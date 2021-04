Opnieuw aan het werk na geboorte dochtertje: Ed Sheeran neemt videoclip op in Londen

Op foto’s is te zien hoe Ed Sheeran verkleed was als vampier. Andere acteurs op de set waren omgetoverd tot zombies en griezelige wezens. Ze namen op het dak van een winkelcentrum in Londen een nieuwe videoclip op. “Het was duidelijk dat er iets belangrijk gaande was", zegt een toeschouwer aan The Sun. “Er waren cameraploegen en veiligheidszones. Maar toch verwacht je niet dat er een superster op het dak van het winkelcentrum gaat staan.” De fan had al snel door dat het om Ed Sheeran ging: “Hij is zo herkenbaar. Op dat moment droeg hij ook zijn normale kledij en een gitaar, dus het nieuws verspreide zich al snel dat Ed er een video aan het opnemen was.” Een andere toeschouwer vertelt dan weer dat de zanger perfect wist hoe hij met de verzamelde fans moest omgaan: “Hij poseerde voor een paar foto’s en zei dan heel beleefd dat hij opnieuw aan het werk moest. Hij is sowieso een grote comeback aan het plannen. Bij moment kon je muziek horen spelen, en dat klonk geweldig. Maar het was niet iets dat we al eerder gehoord hadden."