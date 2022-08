Opium keert (eenmalig) terug: “Toen we voor militairen optraden, moesten we alles doen om ze niet op te hitsen”

Muziek Veel volk en veel rook: bekijk hier de eerste beelden van Rammstein in Oostende

De kop is eraf: de Duitse metalband Rammstein is aan het eerste van z'n twee concerten in Oostende begonnen. De concerten vinden plaats in park De Nieuwe Koers, het nieuwe evenemententerrein in de badstad. Zowel op woensdag 3 als donderdag 4 augustus komen er voor het eerst 46.000 bezoekers over de vloer.

3 augustus