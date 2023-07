Ook Rammstein-toetsenist beschuldigd van verkrachting: “Ik was compleet van de wereld, en hij wist het”

En die protesten zullen de komende tijd niet afnemen, want de Süddeutsche Zeitung brengt maandagochtend nieuwe beschuldigingen naar buiten. Het lijkt erop dat de onfrisse praktijken van de band al sinds hun beginjaren bestaan: een van de feiten zou in 1996 plaatsgevonden hebben, anderhalf jaar voor hun commerciële doorbraak. De toen 22-jarige Sybille (een schuilnaam) werd na een optreden in Gera uitgenodigd op het hotel van de band. Daar verloor ze het bewustzijn en werd de dag erna naakt wakker op de vloer. “Flake lag naast me, en mijn buik voelde verscheurd aan. Ik had al seks gehad en ik heb erna nog seks gehad, maar zo’n pijn had ik nog nooit gevoeld en heb ik ook nooit meer gevoeld. Ik kon amper staan.” Ze weet niet exact wat er gebeurd is, maar zegt wel dat ze zo’n black-out nog nooit meegemaakt had.

“Ik liet het gebeuren”

De tweede getuigenis maakt eveneens gewag van een black-out. Jasmin (eveneens een schuilnaam) was amper 17 toen ze Lindemann in december 2002 ontmoette tijdens een signeersessie. De zanger nodigde haar uit om af te zakken naar het landhuis van Flake. “Ik was stapelverliefd op Till. Ik had eerst gezegd dat ik 22 was, maar toen we aankwamen bij het huis heb ik hen mijn echte leeftijd verteld.” Toch gaven Lindemann en Flake haar bier en schnapps. Jasmin insinueert dat ze ook gedrogeerd werd. “Plots werd mijn mond extreem droog. Het leek alsof de muren op me afkwamen. Uiteindelijk verdween Lindemann naar een slaapkamer, ik trok naar een andere kamer.” Ze vertelt hoe Flake vervolgens bij haar in bed kroop. “Hij draaide me om en had seks met me. Ik wilde het niet, maar ik heb ook geen nee gezegd. Ik heb het laten gebeuren. Ik was enorm dronken, en dat wist hij. Ik was niet bij zinnen.”