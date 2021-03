Ook Discobaar A Moeder plant groots feest in september: “Mentaal vaccin voor iedereen die het moeilijk heeft”

Muziek“Uiteraard weten we niet zeker of onze show zal doorgaan. Maar wij willen op z’n minst weer dromen van optreden.” Nadat eerder ook al Clouseau, Niels Destadbader, Moosebar XXL en Willy Sommers en Christoff concerten aankondigden in het najaar, pakken nu ook de heren van Discobaar A Moeder op 17 september uit met een grootse show in de Lotto Arena. “Als het mag, gaan we voor zotter dan zot”, klinkt het enthousiast.

6 maart 2020. Het laatste grote feestje waar Discobaar A Moeder ten dans mocht spelen. Een week later: het land in lockdown. Sindsdien kunnen de Ras en de Schele - zoals de heren zichzelf liefkozend noemen - alleen maar dromen van tot de nok vol gevulde concertzalen. “Het klinkt als een torenhoog cliché, maar Wouter (Hoet, nvdr) en ik misten het veel te hard om voor een publiek ons ding te mogen doen”, legt Gunter ‘Ras’ Van Reusel uit. “Livestreams en dergelijke: da’s tof om bezig te blijven, maar ‘t is toch niet hetzelfde. We merkten dat we steeds ongelukkiger werden, vandaar de beslissing om in september een show in te plannen in de Lotto Arena. We konden daar nog maanden over nadenken, maar op een bepaald moment moet je durven springen.”

Voorzichtig optimistisch

Al zijn de heren niet naïef. “We beseffen goed genoeg dat er een kans bestaat dat ons feest niet zal kunnen doorgaan”, legt Gunter uit. Als dat het geval is, wijken Antwerpse platenruiters uit naar 11 maart 2022. “Al hopen we uiteraard dat het zover niet moet komen en dat de vaccinatiecampagne z’n vruchten begint af te werpen. We willen er echt een lap op geven, zoals het hoort. Mondmaskers, social distancing of ‘partybubbels’: daar willen we niet aan meedoen. Het moet in de eerste plaats plezant worden.”

“Ik denk dat er echt een grote nood is om onze sector terug op te starten”, vervolgt Gunter. “Dat zeg ik niet puur voor onszelf, voor alle duidelijkheid. (lacht) In alle ernst: ik merk rondom mij dat heel wat mensen beginnen te kraken onder de hele coronasituatie. Wij willen met ons feest vooral een mentaal vaccin bieden aan die mensen. Alleen al voor je mentale welzijn is het een boost om - voor 22 euro per stuk - nog eens een concertticket te kunnen kopen. Als ons feest dan doorgaat, hebben we in ieder geval al een slogan klaar: ‘Eindelijk nog eens uit ons kot. We gaan voor zotter dan zot!’ (lacht)”

