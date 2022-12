Ook Britse rockband Editors komt naar Rock Werchter 2023

De Britse band Editors zal op vrijdag 30 juni 2023 op Rock Werchter staan. Een aangenaam wederzien, want de heren maken er geen geheim van dat ze heel erg graag in ons land komen spelen. De laatste keer Werchter dateert al van 2016, maar zo lang is het niet geleden dat ze in België optraden. Zo speelde Editors afgelopen zomer nog op het Hear Hear Festival.

Naast Editors staan ook Red Hot Chili Peppers geprogrammeerd op vrijdag 30 juni. Een dag eerder is Stromae headliner, op zaterdag spelen Fred again..., Oscar and the Wolf en Muse. En op zondag 2 juli mogen Queens of the Stone Age en Arctic Monkeys het festival afsluiten.