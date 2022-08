Ook artiesten met de handen in het haar na afgelasting 100% Retro Festival: "Deze ochtend plots mail gekregen”

Dat het 100% Retro Festival zo last minute geannuleerd werd, kwam ook voor Ilia Beyers , de manager van onder meer Laura Lynn , als een verrassing. “Gisteren ging alles nog door en deze ochtend kregen we plots een mail dat het event verschoven is naar volgend jaar”, aldus Beyers. Voorlopig heeft de manager van de schlagerkoningin ook geen verder contact gehad met de organisatie. “In de e-mail die we gekregen hebben, staat dat ze ons zullen contacteren om verdere afspraken te maken. Verder hebben we niets meer gehoord. Daarnaast hebben we ook zelf niemand meer te pakken gekregen vandaag.”

Ongebruikelijk

Wat er precies aan de hand is, blijft voorlopig dus nog een vraagteken. “We hebben in de afgelopen weken nog contact gehad met de organisatie. Toen kregen we te horen dat er zo’n 4.000 tot 5.000 tickets verkocht waren, wat gelijkaardig is aan vorige edities.” Een reden tot wantrouwen was er volgens Laura Lynns manager dus niet. “Ik was aangenaam verrast toen ik te horen kreeg hoeveel kaartjes al verkocht waren, maar ik kan natuurlijk niet in naam van de organisatie spraken.” Hoe het precies verder moet, is dan ook nog even afwachten. “De manier waarop er gecommuniceerd is geweest, is redelijk ongebruikelijk”, geeft Beyers wel toe. Maar over eventuele gevolgen naar volgend jaar toe wil de manager van Laura Lynn nog niets zeggen. Daarnaast is het ook nog te vroeg om het over een vergoeding te hebben. “We willen niet vooruitlopen op de zaken. Momenteel wachten we op respons van de organisatie.”