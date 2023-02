Ook algemene verkoop Beyoncé draait uit op fiasco: aantal wachtenden liep op tot wel 126.389 personen

Muziek Panic! At The Disco stopt ermee: “Soms moet een reis eindigen zodat een nieuwe kan beginnen”

Slecht nieuws voor de fans van Panic! At The Disco. Frontman Brendon Urie (35) laat aan zijn volgers op Instagram weten dat de band ermee ophoudt. Zijn vrouw is in verwachting en hij maakt zich ‘klaar voor een nieuw hoofdstuk’. “Bedankt allemaal voor jullie enorme steun doorheen de jaren", klinkt het.

24 januari