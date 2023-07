Onze redactie probeerde tickets te krijgen voor Taylor Swift: “Zo hoopvol als ik was bij de start, zo wanhopig was ik na een uur”

Celebrities 1,27 miljard euro opbrengst, bijna evenveel teleurge­stel­de fans: waarom er zo fel gestreden wordt om tickets voor Taylor Swift

Taylor Swifts (33) nakende Europese tour veroorzaakt meer obsessie en chaos dan die van Beyoncé en Harry Styles gecombineerd. Dinsdag liep de voorverkoop van de shows in Parijs en Lyon al hopeloos in het honderd, nadat een miljoen mensen de wachtrij deden crashen. Vandaag (woensdag) is het vechten voor dat zéér gegeerde plaatsje op de tribune in Amsterdam. Wat maakt Taylor Swift en haar Eras Tour zo bijzonder? “Fan zijn van Taylor gaat verder dan haar of haar muziek.”