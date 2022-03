‘Onze’ Netsky geniet van sterrenbestaan in Nieuw-Zeeland en LA: “Ik snap écht niet waarom ik er zo populair ben”

MuziekVan Nieuw-Zeeland naar Los Angeles en weer terug. Na een jaar wonen en werken in het land waar ze hem al Ere-Kiwi noemen, is onze Netsky (32) terug thuis. “Voor zes dagen toch”, lacht hij, terwijl hij vertelt over zijn leven in het buitenland met zijn vriendin - een Australische advocate. Hij vluchtte weg uit Antwerpen na het overlijden van zijn vader, en met dat escapisme is hij blij. Maar een passage in de Lotto Arena eind volgende maand past gelukkig wél in zijn agenda. En die show belooft spektakel. “Met een glazen bak die uit het podium daalt, met daarin een danseres.”