Onze man bij het openingsconcert van nieuwe Clouseau-tour: “Gisteren ademde het Depot weer een beetje seks”

Leuven zong en Leuven bruiste. Maar Leuven werd gisteren ook stil. 35 jaar en twee weken na hun eerste Marktrock opende Clouseau in Het Depot een gloednieuwe ‘Jonge Wolven’-tour en toonde zich meteen in bloedvorm. ‘Vonken en Vuur’, nummers van de nieuwe plaat met aanstekelijke bindteksten tussen de voegen van de setlist. Het Depot waande zich in gedachten even een arena bij ‘Zij is mijn waarheid’ en is reeds lang geen vuil zaaltje meer, maar werd het gisteren in diezelfde gedachten soms weer even wel.