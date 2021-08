“Ons geheim? We zijn gewoon onszelf”: Belgische rockband Black Mirrors is potentiële wereldgroep

De Brusselse band Black Mirrors is er één om in het oog te houden. Ze speelden afgelopen weekend Alcatraz plat, maar ze passen evengoed op Rock Werchter, Pukkelpop of eender welk ander festival. Want het publiek eet in een mum van tijd uit hun hand.