Ongezien: Taylor Swift bezet niet alleen eerste maar álle plekken bovenaan hitlijst

Met haar nieuwe album ‘Midnights’ heeft Swift wederom een record te pakken. Eerder stond ze al in bijna honderd landen op de eerste plaats en haalde ze ongeziene cijfers op Spotify. Na veel geruchten bevestigt Billboard dat de ‘Look What You Made Me Do’-zangeres iets heeft gedaan waar geen enkele andere artiest ooit in geslaagd is. Taylor Swift heeft met haar nieuwe plaat namelijk de volledige top tien van de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst in de VS, ingenomen. ”Hoe dan?!”, reageert de 32-jarige Swift op Twitter.