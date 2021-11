‘One Right Now’: The Weeknd en Post Malone brengen samen nieuw nummer uit

‘One Right Now’ is voor Post Malone het tweede nummer dat hij dit jaar uitbrengt, nadat hij in juli met de single ‘Motley Crew’ kwam. The Weeknd daarentegen werkte onlangs nog samen met EDM-supergroep Swedish House Mafia voor ‘Moth to a Flame’, dat op nummer 27 in de Billboard Hot 100 belandde. De Canadese zanger was ook te horen op verschillende nummers van andere artiesten in het afgelopen jaar, waaronder op ‘You Right’ met Doja Cat en het nummer ‘Hurricane’ met Kanye ‘Ye’ West.