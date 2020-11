Ondanks ruzie om politiek gaat Florida Georgia Line niet uit elkaar: “We zijn in therapie gegaan”

Maar de mannen hebben hun fans ondertussen gerustgesteld. “Ik heb Brian Kelley een paar dagen ontvolgd omdat we midden in de verkiezing zaten en er heel wat gaande was", legt Hubbard uit. “Ik heb hem opgebeld en gezegd: ‘Jongen, ik houd van je. En ik houd veel meer van jou in het echte leven, dan je stories (op Instagram, red.) Daarom volg ik je niet langer. Het is niets persoonlijk. Ik houd nog steeds van je. Je bent nog steeds mijn broer.' Ik wilde hem gewoon niet elke keer wanneer ik Instagram opendeed, zien. Dus het was niets bijzonders."

Therapie

“Wanneer het op politiek aankomt, hebben we misschien een andere mening, maar uiteindelijk zijn we heel gelijkaardig", zegt de muzikant. “We geloven allebei in God en vertrouwen op hem. We weten dat hij beslist over Donald Trump of Joe Biden.” Toch hebben Hubbard en Kelley wel degelijk problemen gehad. “Ja, het is moeilijk geweest. Dus ik denk dat het belangrijk is om over de waarheid te praten: Brian Kelley en ik hebben ons werk gehad. We zijn in therapie gegaan. Er waren momenten dat we elkaar wilden vermoorden. Maar uiteindelijk hebben we elkaar geknuffeld. Want we zijn broers, en dat is wat broers doen. Broers komen niet altijd overeen.”