Ondanks het voorspelde druilerige weer: blote outfits troef op Tomorrowland

Dj Zohra omarmt haar leven als alleen­staan­de mama: "In het nachtleven kom ik vooral foute mannen tegen"

In de jaren ’90 maakte Zohra (47) furore als frontvrouw van 2 Fabiola, maar de zangeres met Marokkaanse roots volgt al jaren haar eigen muzikale pad. Ook in de liefde is ze eigenzinnig. Sinds de scheiding van de vader van haar zoon Alec (11) is er geen man in haar leven. “Als de liefde op mijn pad komt, zal ik dat niet tegenhouden, maar ik ben niet echt op zoek.”