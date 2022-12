Ondanks gevangenisstraf van 30 jaar: R. Kelly brengt nieuw album ‘I Admit It’ uit

Showbits Anneleen en Dami van Spring waren een jaar een koppel: “Maar jammer genoeg is het contact helemaal verwaterd”

Nog het hele weekend kunnen de iets oudere Studio 100-fans voor puur jeugdsentiment terecht op de ‘Rewind Party’ in het Sportpaleis. Nu echt voor de laatste keer ook met een reünie van Spring. Of toch met drie van de vier bandleden. Anneleen Liégeois koos voor een leven buiten de schijnwerpers en woont nu in Portugal, zoals we gisteren onthulden. “Anneleen is altijd anders geweest, we hadden het haar gegund om nu nog eens mee te profiteren van het succes”, vertelt Jelle backstage. En er wordt ook onthuld wie van de bandleden een relatie hadden. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

