Ondanks afscheid vorig jaar: Koen blijft dan toch bij Get Ready!

MuziekDat Get Ready! nog steeds een trouwe achterban heeft, bewezen ze afgelopen weekend op Kamping Kitsch Club in Kortrijk. Een van de eerste grote optredens voor Get Ready! na de coronapandemie. En ja, ze stonden er mét Koen Bruggemans (45), die twee jaar geleden stopte bij de groep om werk te maken van zijn droom: een carrière in de luchtvaart.

Al 25 jaar lang staan de mannen van Get Ready! te zingen en te springen op het podium. Voor Koen was het eind 2019 genoeg geweest. Hij zette zijn job als leerkracht lager onderwijs aan de kant én nam afscheid van Get Ready! om zich om te scholen tot steward. Maar toen kwam de coronapandemie. “Ik stond bij wijze van spreken al met één been in het vliegtuig toen het coronavirus uitbrak”, vertelde Koen vorig jaar in Dag Allemaal.

Volledig scherm Koen Bruggemans tijdens zijn opleiding tot steward. © RV

Fakkel doorgegeven

Terugkeren naar Get Ready! was vorig jaar voor Koen ook geen optie. “De optredens liggen stil. In maart heb ik trouwens mooi afscheid genomen op een evenement met fans waar ik symbolisch de fakkel heb doorgegeven aan Dimitri (Vantomme, nvdr). Voor mij is dat hoofdstuk afgesloten” vertelde hij toen.

Maar Koens beslissing was dus van korte duur. “Koen blijft bij ons”, zegt Jimmy Samijn in Het Nieuwsblad. “Ook als hij toch als steward aan de slag kan. Mist hij een optreden, dan hebben we een invaller klaarstaan. Wij zijn showbizz-broers, we steunen elkaar. Wat we hebben meegemaakt, schept een band. Die krijg je niet stuk.”

Ook Get ready! is nu woensdag te zien op het ‘Tien Om Te Zien’-podium in Middelkerke. In totaal brengen meer dan 20 muzikale toppers hun bekendste meezinger of recentste single. De integrale uitzending is op woensdag 1 september om 20.35 te zien bij VTM.

