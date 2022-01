Olivia Rodrigo viert één jaar hitnummer ‘Drivers License’

Het nummer staat op Rodrigo’s debuutalbum ‘Sour’, dat genomineerd is voor een Grammy. ‘Drivers License’ bereikte enkele dagen na zijn release de nummer 1 op Spotify en werd meteen gekatapulteerd tot een wereldwijde monsterhit. De inspiratie achter het lied was vermoedelijk Joshua Basset, Rodrigo’s ex en tegenspeler in ‘High School Musical: The Musical - The Series’.

Vorig jaar vertelde Rodrigo in interview dat de pijn in het nummer wel degelijk echt was: “Ik schreef het grootste deel van het nummer letterlijk huilend in mijn woonkamer, en ik denk dat het zeker dat gevoel heeft”, zei ze toen. “Ik reed rond in mijn buurt, luisterde eigenlijk naar echt trieste liedjes en huilde in de auto, en ik kwam thuis en ik had zoiets van: ‘Misschien schrijf ik hier wel een liedje over, huilend in de auto.’ De pijn is zeker echt in dat nummer”, voegde ze toe.