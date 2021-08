Olivia Rodrigo geeft plagiaat toe: band Paramore had iets te maken met hit ‘Good 4 U’

MuziekPopster Olivia Rodrigo (18), die eerder al hoge toppen scheerde met haar hit ‘Drivers License’ en dat nu opnieuw doet met ‘Good 4 U’, geeft toe dat ze de mosterd voor die laatste hit haalde bij Paramore. Een rockband die erg populair was in de nillies.

Meer specifiek zou het liedje veel gelijkenissen vertonen met Paramore’s grootste hit ‘Misery Business’. Het ritme van het nummer komt haast volledig overeen met ‘Good 4 U’. Zo erg zelfs dat vele fans op TikTok en Instagram met verschillende mash-ups van de twee nummers op de proppen kwamen. Je hoeft namelijk geen ervaren dj te zijn om de liedjes naadloos in elkaar over te doen lopen. Paramore-zangers en schrijfster Hayley Williams en gitarist Josh Farro, die ‘Misery Business’ schreven, werden echter niet vermeld in de credits voor ‘Good 4 U’. “Plagiaat”, zo werd er geroepen op sociale media.

Klopt, zo blijkt, gezien het team van Olivia Rodrigo recent heeft beslist om Williams en Farro alsnog te vermelden als schrijvers van ‘Good 4 U’.

Dat werd eerst bekendgemaakt door Warner Chappell Music, de publisher van Paramore. “Een dikke proficiat aan onze schrijvers, Hayley Williams en Josh Farro!”, schreven zij veelzeggend bij een post waaruit blijkt dat Olivia een nummer 1-hit heeft behaald met ‘Good 4 U’. Hayley deelde dat bericht ook op haar eigen socials.

Het is niet duidelijk wanneer de credits voor het nummer exact zijn aangepast, en of het op aandringen van de band gebeurde of niet. Het is gebruikelijk geworden is de muzieksector dat andere artiesten na de release van een nummer nog schrijvers-credit krijgen om dure plagiaat-rechtszaken te voorkomen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Rodrigo andere artiesten credit moet geven voor haar nummers. Eerder al voegde ze Taylor Swift en Jack Antonoff toe als schrijvers van haar nummer ‘1 Step Forward, 3 Steps Back’, omdat het liedjes gelijkenissen vertoonde met Swifts ‘New Years Day’. Haar song ‘Brutal’ zou gebaseerd zijn op Elvis Costello’s hit ‘Pump It Up’, maar de rockzanger wuifde die verwijten zelf weg. “Dat is wat muziek is: je neemt de gebroken onderdelen van een gepasseerde hit en maakt er iets nieuws mee. Dat is wat ík deed. En Olivia doet het ook.”

