Olivia Rodrigo dropt deze maand nog nieuw nummer ‘Vampire’

The Weeknd trapt tournee op gang in Manchester: bekijk hier de hoogtepun­ten

The Weeknd staat volop in de belangstelling. Niet alleen ging recent fictiereeks ‘The Idol' in première - die de Canadese superster bedacht en waar hij ook in acteert - maar de muzikant is ook op Europese tournee vertrokken. De officiële aftrap daarvan werd gegeven in Manchester. Op beelden is te zien hoe The Weeknd voor een futuristisch decor koos, met reusachtige maan, visuals van een stad en een enorme zwevende vrouwenfiguur. En natuurlijk mochten ook z'n allergrootste hits niet ontbreken. Een overzicht van de hoogtepunten uit de show.