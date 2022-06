‘Oh la la la’, Arno lééft (eventjes op Rock Werchter)

MUZIEK Beyoncé geeft voorproef­je van ‘RENAISSAN­CE’ met gloednieu­we single ‘BREAK MY SOUL’

Het is nog maar van gisteren geleden dat Beyoncé (40) de komst van haar leadsingle ‘BREAK MY SOUL’ aankondigde en vandaag is het al zover: de zangeres heeft onze oren gezegend door haar fans - de BeyHive - een voorproefje te geven van haar aankomende plaat. Met de lyrics “And I’m on that new vibration / I'm building my own foundation” heeft de nieuwste release het potentieel om een catchy anthem vol zelfvertrouwen te worden. Of de vijftien andere nummers op ‘RENAISSANCE’ diezelfde zwevende en dansbare toon verderzetten, komen we op 29 juli te weten.

21 juni