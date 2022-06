Oekraïne vastberaden om het Songfestival te organiseren: “Sommige voorwaarden aanpassen”

Tom Dice onthult in Lotto Arena het ontroeren­de geheim achter ‘Me And My Guitar’

Ze vonden elkaar in de liefde en voor het altaar, maar nu ook voor een groot publiek. ‘The Starlings’ prikten aanvankelijk Valentijnsdag 2021 voor hun debuut in de Lotto Arena, maar sloegen zondag eindelijk hun vleugels uit. 20 songs. Verliefde blikken op de planken en verliefde blikken in de zaal. En voor het eerst het aangrijpende en verrassende verhaal achter ‘Me and My Guitar’.

29 mei