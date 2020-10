Ochtendploeg Nostalgie in quarantaine: “Maar iedereen stelt het goed”

Showbizz Tom Barman en vriendin Charlotte na bijna 8 jaar uit elkaar

26 oktober Tom Barman (48) en zijn vriendin Charlotte Pavic zijn uit elkaar. Dat liet de frontman van dEUS zelf optekenen tijdens zijn passage in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ op Canvas. “Ik had tijdens corona heel erg nestdrang, wat ironisch was, want net ervoor is het gedaan geraakt met mijn vriendin”, gaf Tom toe. De twee vormden sinds 2013 een koppel.