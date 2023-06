Oasis-fans willen dat Liam Gallagher belofte over reünie nakomt nu Manchester City de Champions League gewonnen heeft

MUZIEK Na een muzikale pauze van zes jaar: Nelly Furtado brengt nieuwe single uit

Na een muzikale pauze van zes jaar is Nelly Furtado (44) terug van weggeweest. De zangeres heeft een nieuwe single uit: ‘Eat your man’. Het nummer is een knipoog naar haar populaire hit ‘Maneater’ uit 2006 en een voorbode van haar aankomende album.