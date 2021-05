Numerologie, een vernevelaar en een luchtmatras: zo bereidt Hooverphonic zich voor op de finale

Muziek Billie Eilish komt in juni 2022 naar België

21 mei Nu de coronamaatregelen langzaamaan versoepelen, kan er ook alweer gedroomd worden van live-optredens. Zo heeft Billie Eilish een nieuwe wereldtournee aangekondigd, ‘Happier Than Ever, The World Tour’. En die houdt ook halt in het Sportpaleis in Antwerpen.