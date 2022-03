Nu toch voor minder dan 100 euro naar de Stones

Festivals Pintje op Rock Werchter wordt weer duurder: 3,25 euro in voorver­koop

Een pintje op Rock Werchter is tegenover de laatste volwaardige editie in 2019 weer 18% duurder geworden. Festivalgangers die nu al hun drankbonnen online bestellen, betalen 65 euro voor 20 bonnen - ofwel 3,25 euro per consumptie. Drie jaar geleden was dit in voorverkoop nog 2,75 euro per bekertje.

