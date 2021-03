Nu Maureen zwanger is: musical ‘Sneeuwwitje’ verzet naar voorjaar 2022

Muziek Niels Destadsba­der helemaal klaar voor 24 UUR LIVE: “Het is beetje als Pa­rijs-Rou­baix, de laatste kilometers puur op adrenaline”

12 maart Als 24 UUR LIVE een festival zou zijn, is Niels Destadsbader (32) headliner. Hij opent het Sportpaleis vanavond, geeft 's nachts een optreden én mag de muziekmarathon afsluiten. En tussendoor presenteert hij ook nog eens. Van dutjes in de backstage geen sprake, dus. "We moeten als sector tonen dat we kláár zijn."