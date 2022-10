Nostalgie: XINK kondigt reünieconcert aan

Er werd al even gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van XINK, maar die is nu officieel. Op StuBru vertelden Jonas en Thomas hoe dat tot stand kwam: “Er kwamen veel goeie reacties op een mogelijke comeback, dus zijn we nog eens samen in ons repetitiekot gedoken. We wilden zien of er nog iets was, en dat was er wel degelijk. Toen dachten we: waarom niet?”