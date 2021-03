Nostalgie: optredens uit legendarisch muziekprogramma Countdown vanaf nu op YouTube

Countdown liep tussen 1976 tot en met 1993 en was op z’n hoogtepunt in meer dan twintig landen te zien. Nederlandse artiesten als Doe Maar en André Hazes deelden het podium met opkomende internationale sterren als U2 en Huey Lewis & The News.



Engelstalige artiesten passeerden maar wat graag langs de tv-studio in Bussum (Noord-Holland) want Countdown bleek ideale promotie voor hun muziek. Internet was nog heel ver weg. Wie videoclips wou kijken of groepen live wilde horen, had een wekelijkse afspraak met het programma. MTV Amerika kaapte in najaar 1987 zelfs de populaire Countdown-presentator Adam Curry weg.