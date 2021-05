Noorse Songfestivaldeelnemer TIX wint Barbara Dex Award voor slechtst geklede artiest

De Noorse zanger viel tijdens het Songfestival op dankzij zijn grote engelenvleugels, een witte bontjas, een glitterpak en de kettingen waarmee hij vastgebonden zat. Het is de eerste keer dat Noorwegen de award krijgt. De tweede plek gaat naar Roxen uit Roemenië, gevolgd door Albina uit Kroatië, James Newman uit Engeland en Eden Alene uit Israël. Tussen de Roemeense en Kroatische kandidate zat maar één stem verschil.

De award is vernoemd naar zangeres Barbara Dex die ons land op het Songfestival vertegenwoordigde in 1993. Zij droeg toen een opvallende jurk die ze zelf had ontworpen en waarop veel commentaar kwam.