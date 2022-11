Noordkaap kondigt extra concert in De Roma aan: “Zou zot zijn om het niet te doen”

Muziek Zwarte haren en een leren jas: Harry Styles transfor­meert in ‘Grea­se’-personage Danny Zuko voor Halloween

De fans die aanwezig waren op het concert van Harry Styles (28) tijdens Halloween, ook wel ‘Harryween’ genoemd, werden verrast met een nieuwe look. De zanger en zijn band transformeerden zich in ‘Grease’-personages. Harry ruilde zijn bruine krullen in voor zwarte haren en droeg een leren jas zoals Danny Zuko, gespeeld door John Travolta (68), in de films. Het concert verliep zoals alle andere concerten tot Harry een echte klassieker zong: ‘Hopelessly Devoted To You’.

3 november