Nooit meer ‘harder, better, faster, stronger’: robots van Daft Punk trekken er na 28 jaar de stekker uit

Daft Punk houdt ermee op, de band die disco en house zo strak aan elkaar kon lassen dat ook rockliefhebbers door de knieën gingen. Het gemaskerde duo uit Frankrijk vindt dat het genoeg is geweest na 28 jaar ‘around the world’ touren en ‘harder, better, faster, stronger’ proberen doen. Het is te zeggen: dat moet je vermoeden, want ook hun afscheid hullen ze in mysterie.