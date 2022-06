Nog altijd rock ‘n roll maar vooral big business: The Rolling Stones trappen vanavond in Madrid hun Europese verjaardagstour ‘Sixty’ af

MuziekVanavond trappen The Rolling Stones, op de vooravond van hun zestigste verjaardag als groep, hun Europese tour ‘Sixty’ af in Madrid. De volgende weken doen ze nog dertien Europese haltes aan. Op 11 juli spelen Jagger en co. in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. ‘Sixty’ zal The Stones allicht weer ruim 110 miljoen euro opleveren, waarmee de groep zijn status van ‘grootste, best verdienende groep ter wereld’ in stand houdt.