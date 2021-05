Nog 4 dagen tot het Songfestival. Afrojack brengt nieuwe single op Songfestival: “Betere promo kan je jezelf niet wensen”

Afrojack - pseudoniem van Nick van de Wall (33) - zal tijdens de finale van het Songfestival in Rotterdam optreden tijdens de pauze. De dj vormt samen met zangeres Glennis Grace, zanger Wulf én een orkest een gelegenheidsact. Met ‘Music Binds Us’ willen de artiesten laten zien dat muziek ‘verbindt’ en koppelen daarom in hun act klassieke muziek aan dance. Voor Afrojack een uitstekende kans om z’n nieuwe nummer ‘Hero’, een samenwerking met de Franse dj David Guetta, aan een groot publiek te laten horen. “Oorspronkelijk wilden we dit nummer al een jaar geleden uitbrengen, maar door corona hebben we de release uitgesteld”, klinkt het. “Nu we stilletjes aan weer meer dingen mogen, vonden we dat de tijd rijp was. Het is een vrolijk, uplifting nummer dat gaat over de kracht in jezelf. Toen ik vervolgens de vraag kreeg om op te treden op het Songfestival met ‘Hero’, heb ik niet lang getwijfeld. Wereldwijd zijn er 200 miljoen fans die naar het Songfestival kijken. Veel betere promo kan je jezelf niet wensen.”