Noel Gallagher brengt fans in euforie: komt er donderdag nieuwe muziek van Oasis?

De geruchtenstroom over een comeback van Oasis barstte los begin dit jaar. Op nieuwsjaarsdag stuurde Liam na jarenlang gebakkelei tussen de twee broers Gallagher plots een liefdevol bericht. ‘Gelukkig Nieuwjaar Noel, ik hou van je, 2021 wordt ons jaar en je weet het.’ Op Valentijnsdag kwam daar een nog meer bevestigende tweet op. Een jonge fan zei dat ze hoopte dat Oasis weer bij elkaar komt, omdat ze te jong was om een liveconcert mee te maken van de band. Daarop reageert hij: ‘Het gaat gebeuren.’

Ruzie

Oasis viel in 2009 uit elkaar toen Liam Gallagher ruzie kreeg met zijn broer Noel, die gitarist was in de band. De twee lijken hun ruzie inmiddels bijgelegd te hebben. Liam maakte vorig jaar bekend dat hij en Noel een aanbod hadden gekregen van 100 miljoen pond (115 miljoen euro) voor een hereniging van Oasis. Hij was daar wel voor in, maar Noel weigerde, vertelde Liam in ‘The Jonathan Ross Show’. Hij besprak toen ook de langlopende vete tussen de twee.