Nirvana wint rechtszaak over baby op albumhoes Nevermind

Hoe groot kan het trauma van Spencer Elden zijn? “Wat je als baby meemaakt, kan lang onder de radar blijven”

Jarenlang was hij fier ‘die baby’ te zijn, ook al hadden miljoenen muziekliefhebbers een foto van zijn blote piemeltje in huis. Nu het Nirvana-album ‘Nevermind’ zijn dertigste verjaardag viert, eist de even oude Spencer Elden een schadevergoeding van de band. Trauma in het zwembad? Het kan. “Hoe jonger een feit, hoe ingrijpender. Dat weten we nog niet zo lang”, reageren kinderpsychiaters.

28 augustus