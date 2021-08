Nirvana-bassist fotoshopt baby weg van albumhoes ‘Nevermind’

Muziek Ondanks afscheid vorig jaar: Koen blijft dan toch bij Get Ready!

23 augustus Dat Get Ready! nog steeds een trouwe achterban heeft, bewezen ze afgelopen weekend op Kamping Kitsch Club in Kortrijk. Een van de eerste grote optredens voor Get Ready! na de coronapandemie. En ja, ze stonden er mét Koen Bruggemans (45), die twee jaar geleden stopte bij de groep om werk te maken van zijn droom: een carrière in de luchtvaart.