Nik Kershaw, Axelle Red en Metejoor op Night of the Proms

‘Wouldn’t it Be Good’, ‘The Riddle’ of ‘I Won’t Let The Sun Go Down on Me’: het zijn maar een paar van de hits die Nik Kershaw scoorde in z’n jarenlange carrière. Met dat indrukwekkende oeuvre komt de 64-jarige Brit dit najaar naar Antwerpen. Hij is niet de enige buitenlandse vedette die ten dans speelt. Ook This is the life’-zangeres Amy MacDonald, Kool & The Gang en saxofoniste Yolanda Brown zijn erbij.