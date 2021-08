Nieuwe videoclip van The Weeknd uit Amerikaanse bioscoopzalen gehaald

‘Take My Breath’, de nieuwe single van The Weeknd, komt officieel pas uit op vrijdag, maar de videoclip van het nummer is nu al niet meer te zien. Normaal gezien zou de muziekvideo exclusief te zien geweest zijn in de zalen van Imax en dit naar aanleiding van de première van ‘The Suicide Squad’. Alleen gooiden de felle lichtflitsen die te zien zijn in de muziekvideo roet in het eten. De flitsen zouden namelijk te fel zijn waardoor het risico op een epilepsieaanval een stuk groter werd.