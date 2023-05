Nieuwe single van Regi ademt Milk Inc. “De terugkeer van Linda? Laat ons zeggen dat we aftasten”

muziek Hij blijft dan toch muziek maken: Ed Sheeran wint plagiaat­zaak

Hij wilde stoppen met z’n muziekcarrière als hij schuldig werd bevonden aan plagiaat, maar zo ver komt het niet voor Ed Sheeran. De rechtbank in New York oordeelde dat ‘Thinking Out Loud’ onvoldoende gelijkenissen vertoont met ‘Let’s Get It On’ van wijlen Marvin Gaye.