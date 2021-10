Nieuwe radiozender Q Downtown gaf vanmiddag de aftrap: “Zo blij dat ik hier deel van mag uitmaken”

Muziek Nieuwe K3-single ‘Waterval’ wordt zaterdag voorge­steld in nieuwe aflevering van ‘K2 zoekt K3’

14 oktober De zoektocht naar een opvolger voor Klaasje is nog niet voorbij, maar bij Studio 100 bereiden ze zich momenteel al voor op de komst van het nieuwe K3’tje. Eén van zijn/haar eerste taken zal het inzingen van een nieuwe single worden. Het gaat om het nummer ‘Waterval’, maar wie benieuwd is naar hoe het liedje klinkt, moet nog heel even geduld hebben. Komende zaterdag wagen de overgebleven kandidaten van ‘K2 zoekt K3’ zich namelijk voor een eerste keer aan de nieuwe K3-song.