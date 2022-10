Nieuwe radiocijfers zijn bekend: StuBru verder in vrije val, JOE en Radio1 zijn enige winnaars

Radio2 blijft bij het grote publiek (luisteraars 12 jaar en ouder) de grootste zender met 28,3 procent marktaandeel. In dezelfde periode vorig jaar (mei-augustus) was dat nog 29,1%. Voor de andere VRT-radiozenders is er minder goed nieuws. Enkel Radio1 doet het beter en stijgt van 8,3 naar 8,5 procent. Het is echter opnieuw StuBru dat verder in vrije val is. De zender haalde vorig jaar nog 8,7%, nu zit StuBru op 7,0%. In 2018 was StuBru nog goed voor 10,2%. Ook MNM blijft zakken en daalt van 7,9% naar 7,4%. De klassieke zender Klara blijft status quo op 2,4%. Met een gezamenlijk marktaandeel van 56% blijven de vijf zenders uiteraard een radio-monoliet.