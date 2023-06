Nieuwe radiocijfers: Radio 2 zakt onder 25%, Joe is grote winnaar

Doorgaans stijgen of dalen de marktaandelen van radiostations heel erg lichtjes. Zo dobberde de grootste familiezender van Vlaanderen al sinds 2007 net boven of net onder 30% aanhang. In 2021 haalde de zender nog 29,1% als gemiddelde score. Vorig jaar bleef dat marktaandeel stabiel tot in het najaar, toen het plots zakte naar 26,1%.De zender zakte eind vorig jaar al weg naar 26,1 procent. De nieuwste cijfers van het CIM zijn voor de periode januari tot en met april 2023 en geven dus onder andere een beeld hoe de Radio 2-fans hebben gereageerd op het opdoeken van de regionale ochtendprogramma’s. Vorig jaar werd ook de stekker getrokken uit het radiomonument ‘De Madammen’. Winnaar in de nieuwe metingen is Joe, het broertje van Qmusic, dat van 10,3% naar 12,2% stijgt.