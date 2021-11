Nieuwe plaat van Adele blijft scoren: voorganger ‘25’ deed het wel stukken beter

838.000 verkochte exemplaren, waarvan 678.782 cd’s en 152.690 downloads, op slechts zeven dagen tijd is een behoorlijke prestatie. Als gevolg werd ‘30’, het nieuwe album van Adele, ook al bestempeld als de bestverkochte plaat van het jaar. Al moet haar nieuwe studioalbum wél het onderspit delven voor zijn voorganger ‘25’. Toen deze laatste uitkwam in november 2015 was er op een week tijd al sprake van 3,8 miljoen verkochte exemplaren. De verkoopcijfers van ‘30’ liggen in vergelijking met haar vorige album zo’n 75% lager. In totaal ging het derde album van Adele zo’n 18 miljoen keer over de toonbank.

Dalende albumverkoop

Het verschil heeft veel te maken met de dalende albumverkoop. Over het algemeen werden er in de afgelopen jaren een stuk minder albums verkocht. Muziekliefhebbers zoeken namelijk steeds meer hun toevlucht tot streamingdiensten. Volgens MCR Data zijn het aantal verkochte albums in de Verenigde Staten gedaald van 507 miljoen exemplaren in 2007 naar 102 miljoen in 2020. Elk jaar was er ook een duidelijke daling merkbaar.

Ondertussen doet ‘Easy On Me’, een nummer van Adeles vierde studioalbum, het als single ook erg goed. De song wist ondertussen de zogenaamde Country Airplay te bereiken. Daarnaast wist het lied ook al een plek in de Billboard Hot 100 te veroveren. De track kwam binnen op de 25ste plaats en is ondertussen al zo’n 5,4 miljoen keer beluisterd. Het is voor de Britse zangeres al de zeventiende keer dat ze opduikt in deze hitlijst. De allereerste keer was in 2008 met haar hit Chasing Pavements’. Deze laatste is afkomstig van haar debuutalbum ‘19’.

