Nieuwe plaat van ABBA blijft maar scoren: ‘Voyage’ bereikt nu ook de top van de Global Charts

Het nieuwe album van ABBA is er eentje voor in de geschiedenisboeken. Deze week wist de groep met ‘Voyage’ de top van de Global Charts te bereiken. Eerder raakte ook al bekend dat de plaat in achttien landen op één stond in de Album Charts. Daarnaast werden er van het nieuwe album - amper een week na de releasedatum op 5 november - al een miljoen kopieën verkocht. Tot op vandaag werd ‘Voyage’ ook al meer dan 190 miljoen keer beluisterd op alle streamingdiensten. Bij ABBA zelf zijn ze alvast blij dat hun nieuwe plaat het zo goed doet. “We zijn zo gelukkig dat onze fans zo genieten van ons nieuwe album. We zijn dolgelukkig dat we opnieuw een album aan de top van de hitlijsten hebben.”

Indrukwekkende cijfers

Vooral in het Verenigd Koninkrijk blijkt ‘Voyage’ erg in trek te zijn. Het is voor de eerste keer in 40 jaar dat ze daar de top van de Official Albums Chart wisten te bereiken. In het VK is het ook het bestverkochte album van 2021 tot nu toe. Als we kijken naar de vinyl-editie is het zelfs de meest succesvolle release van de eeuw. Ook in Duitsland doet de plaat het goed. ‘Voyage’ bereikte er na één week al de status van platinum met meer dan 205.000 verkochte exemplaren. In de Verenigde Staten wist de plaat dan weer de top van de Album Charts te bereiken. En ook in Australië zijn ze fan. Daar kreeg ‘Voyage’ de titel van beste album-debuut van 2021.